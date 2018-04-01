«С бампером», как у Рианны: одинокий Зверев ищет женщину

Сергей Зверев устал от одиночества и ищет спутницу жизни.

Король гламура светится, как новогодняя елка. Костюм в стразах, корона — в самоцветах, платформа выше обычного. И новый цвет волос — «вырви глаз».



Сергей Зверев, артист: «Тот цвет мне где-то дня два намывали, он, когда смывается, при первом мытье становится розовым. А я хотел поярче!»



«Распушить хвост» Зверева заставила жизненная необходимость. Король гламура ищет женщину — и не на одну ночь, а на всю жизнь.



Сергей Зверев: «Она в первую очередь не должна курить. Это очень сложный момент, оказывается, таких практически нет. Все курят. Потом она должна не бухать! Потому что детей надо рожать здоровых, а где такую найти, чтоб она не курила и не бухала?»



На остальных, со слов Сергея Зверева, без слез не взглянешь. Кожа да кости, а ему нужна женщина в теле, например, такая, как западная поп-дива Рианна.



Сергей Зверев: «Вот мне нравится Рианна, такая породистая, с бампером большим».



От безысходности Сергей Зверев даже замахнулся на Софию Ротару. Они знакомы лет 30, и король гламура не сомневается, что с «хуторянкой» отечественной эстрады они будут идеальной парой.



Сергей Зверев: «Да она молодая красивая женщина, ну и что, что старше? Она выглядит тебя и меня моложе, она выглядит даже лучше, чем молодые. Я считаю, что мы во всяком случае были бы красивой парой».