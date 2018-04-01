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    В Брянске глыба льда упала с крыши на ребенка

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    В Брянске глыба льда упала с крыши на ребенка

    В Брянске глыба льда упала с крыши на ребенка

    Маленький мальчик получил травмы головы из-за падения глыбы льда с крыши дома. Инцидент произошел в центре Брянска.

    Накануне вечером мальчик 2014 года рождения вышел на прогулку вместе с мамой. В этот момент на него с крыши двухэтажного многоквартирного дома рухнула глыба льда. Инцидент произошел на Советской улице.

    Ребенка доставили в больницу с травмами головы. Врачи оказали ему необходимую помощь.

    Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. В СК по Брянской области отметили, что действиям должностных лиц, которые отвечают за содержание придомовой территории, будет дана уголовно-правовая оценка.

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