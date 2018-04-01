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    Программист из Москвы создала методику обучения детей цифровому творчеству. дети и подростки, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрограммист из Москвы создала методику обучения детей цифровому творчеству

    Программист из Москвы создала методику обучения детей цифровому творчеству

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    Программист из Москвы создала методику обучения детей цифровому творчеству

    Программист из Москвы создала методику обучения детей цифровому творчеству

    Программист из Москвы создала методику обучения детей цифровому творчеству

      Если уж дети сидят за компьютером, пусть делают это с пользой — так решила программист по образованию Дарья Абрамова и создала методику обучения, как она сама это называет, цифровому творчеству.

      На курсы, открытые в Москве и Петербурге, берут детей с 6 лет, и они в игровой форме осваивают основы программирования — при том, что многие в этом возрасте еще складывать и вычитать не умеют. Героям на экране нужно давать команды: прыгать, бегать, ползать. А сделать это можно, только построив правильную цепочку из знаков — тот самый цифровой код.

      Дарья Абрамова: «Важно, что они учатся логически мыслить, учат код, но при этом делают тот продукт, который им нравится. Наша задача — перевести детей с режима потребления в режим создания, когда они сами что-то делают, и тогда им уже не в кайф просто играть».

      За двухмесячный курс берут около 20 тысяч рублей, но родители готовы платить, ведь ребенок и развивает мышление, и, может быть, осваивает одну из самых востребованных в будущем профессий.

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