Программист из Москвы создала методику обучения детей цифровому творчеству

Если уж дети сидят за компьютером, пусть делают это с пользой — так решила программист по образованию Дарья Абрамова и создала методику обучения, как она сама это называет, цифровому творчеству.

На курсы, открытые в Москве и Петербурге, берут детей с 6 лет, и они в игровой форме осваивают основы программирования — при том, что многие в этом возрасте еще складывать и вычитать не умеют. Героям на экране нужно давать команды: прыгать, бегать, ползать. А сделать это можно, только построив правильную цепочку из знаков — тот самый цифровой код.



Дарья Абрамова: «Важно, что они учатся логически мыслить, учат код, но при этом делают тот продукт, который им нравится. Наша задача — перевести детей с режима потребления в режим создания, когда они сами что-то делают, и тогда им уже не в кайф просто играть».



За двухмесячный курс берут около 20 тысяч рублей, но родители готовы платить, ведь ребенок и развивает мышление, и, может быть, осваивает одну из самых востребованных в будущем профессий.