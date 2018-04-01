В Новой Москве горит рынок

Здание рынка с торговыми павильонами загорелось в поселке Мосрентген на территории Новой Москвы.
По данным спасателей, пожар начался в одноэтажном здании, в котором располагаются торговые павильоны. Площадь возгорания составила 200 кв. метров, передает ТАСС. Сигнал о возгорании поступил сегодня утром около 09:48.
ГУ МЧС по Москве: «В поселении Мосрентген, по адресу Проектируемый проезд, 134, в одноэтажном строении произошло загорание».
В МЧС добавили, что горит отдельно стоящее здания и угрозы перехода огня на другие дома нет. Информации о пострадавших не поступало.
ГУ МЧС по Москве: «В поселении Мосрентген, по адресу Проектируемый проезд, 134, в одноэтажном строении произошло загорание».
В МЧС добавили, что горит отдельно стоящее здания и угрозы перехода огня на другие дома нет. Информации о пострадавших не поступало.
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