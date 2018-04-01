На Гавайях сняли впечатляющие кадры извержения вулкана

Один из самых активных вулканов на Земле выпустил необычные столбы пепла.

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Редкое явление называют земляными столбами, они образуются из-за сильного ветра и высокой влажности. А по сути — это закрученные колонны пепла высотой несколько сотен метров.



Килауэа считается одним из самых опасных вулканов на планете, в общей сложности он извергается уже больше 30 лет. Ради этого впечатляющего зрелища многие туристы приезжают в Гавайский национальный парк.