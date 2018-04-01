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    На Гавайях сняли впечатляющие кадры извержения вулкана. США, вулканы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Гавайях сняли впечатляющие кадры извержения вулкана

    На Гавайях сняли впечатляющие кадры извержения вулкана

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    На Гавайях сняли впечатляющие кадры извержения вулкана

    На Гавайях сняли впечатляющие кадры извержения вулкана

    На Гавайях сняли впечатляющие кадры извержения вулкана

      Один из самых активных вулканов на Земле выпустил необычные столбы пепла.

      Редкое явление называют земляными столбами, они образуются из-за сильного ветра и высокой влажности. А по сути — это закрученные колонны пепла высотой несколько сотен метров.

      Килауэа считается одним из самых опасных вулканов на планете, в общей сложности он извергается уже больше 30 лет. Ради этого впечатляющего зрелища многие туристы приезжают в Гавайский национальный парк.

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