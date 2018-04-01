НТВ начинает проверку «ДНК». Так называется новое остросюжетное
ток-шоу, которое стартует уже в понедельник, 2 апреля.
Героями программы станут обычные семьи, для которых генетическая экспертиза — это единственная возможность прекратить ожесточенные споры между родными. Гости программы смогут установить отцовство и потребовать уплаты алиментов, подтвердить родство, определить законных наследников и узнать свою родословную.
Стать героем программы и бесплатно сдать ДНК-тест может любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию.
Смотрите новое ежедневное ток-шоу «ДНК» со 2 апреля на НТВ в 17:20.
Стать героем программы и бесплатно сдать ДНК-тест может любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию.
Смотрите новое ежедневное ток-шоу «ДНК» со 2 апреля на НТВ в 17:20.
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