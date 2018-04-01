Едим Дома <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Едим Дома 0+
    •  
    Премьера остросюжетного ток-шоу «ДНК» — 2 апреля на НТВ. НТВ, премьера, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПремьера остросюжетного ток-шоу «ДНК» — 2 апреля на НТВ

    Премьера остросюжетного ток-шоу «ДНК» — 2 апреля на НТВ

    комментировать
    Премьера остросюжетного <nobr>ток-шоу</nobr> «ДНК» — 2 апреля на НТВ

    Премьера остросюжетного ток-шоу «ДНК» — 2 апреля на НТВ

    Премьера остросюжетного <nobr>ток-шоу</nobr> «ДНК» — 2 апреля на НТВ

      НТВ начинает проверку «ДНК». Так называется новое остросюжетное ток-шоу, которое стартует уже в понедельник, 2 апреля.

      Героями программы станут обычные семьи, для которых генетическая экспертиза — это единственная возможность прекратить ожесточенные споры между родными. Гости программы смогут установить отцовство и потребовать уплаты алиментов, подтвердить родство, определить законных наследников и узнать свою родословную.

      Стать героем программы и бесплатно сдать ДНК-тест может любой человек, попавший в трудную жизненную ситуацию.

      Смотрите новое ежедневное ток-шоу «ДНК» со 2 апреля на НТВ в 17:20.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru