Американский генерал раскрыл стратегию США по борьбе с ИГ

Стратегия США по борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая организация), помимо непосредственного участия в операции в Сирии и Ираке, предусматривает оказание помощи другим странам для борьбы с данной группировкой, заявил командующий Корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер.
Видеозапись выступления генерала опубликована на официальном сайте министерства обороны США, передает РИА Новости.
В ответ на вопрос ведущего конференции в Атлантическом совете о национальной стратегии по борьбе с ИГ с учетом расширения террористической активности данной группировки по всему региону Северной Африки, Неллер признал, что у США недостаточно возможностей для ведения самостоятельной борьбы с ИГ во всем регионе. При этом генерал отметил, что Стратегия национальной безопасности предусматривает создание союзов с другими странами, и США обладают достаточными возможностями, чтобы помочь другим государствам эффективнее бороться с терроризмом.
Роберт Неллер: «Мир большой, и поэтому в Стратегии национальной безопасности говорится о необходимости создания союзов и партнерств. У нас нет достаточных сил для самостоятельной борьбы, и мы не будем этого делать в одиночку. Но мы можем оказать другим государствам помощь, чтобы они повысили эффективность собственных антитеррористических подразделений и сил безопасности».
Генерал также добавил, что в настоящее время США уже работают с французскими, британскими и итальянскими партнерами в целях повышения возможностей Нигерии, государств Западной Африки и других стран по борьбе с угрозой ИГ.
Роберт Неллер: «И сейчас мы работаем с нашими партнерами из Великобритании, Франции, Италии и других стран. Мы оказываем помощь Нигерии, государствам Западной Африки и другим странам».
Необходимость помощи другим государствам Роберт Неллер объяснил тем, что «в конечном итоге ВС США будут вынуждены покинуть данный регион», и местным силам безопасности придется осуществлять борьбу с терроризмом самостоятельно.
В ответ на вопрос ведущего конференции в Атлантическом совете о национальной стратегии по борьбе с ИГ с учетом расширения террористической активности данной группировки по всему региону Северной Африки, Неллер признал, что у США недостаточно возможностей для ведения самостоятельной борьбы с ИГ во всем регионе. При этом генерал отметил, что Стратегия национальной безопасности предусматривает создание союзов с другими странами, и США обладают достаточными возможностями, чтобы помочь другим государствам эффективнее бороться с терроризмом.
Роберт Неллер: «Мир большой, и поэтому в Стратегии национальной безопасности говорится о необходимости создания союзов и партнерств. У нас нет достаточных сил для самостоятельной борьбы, и мы не будем этого делать в одиночку. Но мы можем оказать другим государствам помощь, чтобы они повысили эффективность собственных антитеррористических подразделений и сил безопасности».
Генерал также добавил, что в настоящее время США уже работают с французскими, британскими и итальянскими партнерами в целях повышения возможностей Нигерии, государств Западной Африки и других стран по борьбе с угрозой ИГ.
Роберт Неллер: «И сейчас мы работаем с нашими партнерами из Великобритании, Франции, Италии и других стран. Мы оказываем помощь Нигерии, государствам Западной Африки и другим странам».
Необходимость помощи другим государствам Роберт Неллер объяснил тем, что «в конечном итоге ВС США будут вынуждены покинуть данный регион», и местным силам безопасности придется осуществлять борьбу с терроризмом самостоятельно.
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