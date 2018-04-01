Южная Корея и США приступили к масштабным совместным учениям

США и Южная Корея приступили к проведению масштабных военных учений с кодовым названием Foal Eagle.
Как передает «Интерфакс», эти учения проводятся ежегодно, в 2018 году их начало было отстрочено на месяц в связи с проведением в южнокорейском Пхёнчхане зимних Олимпийских игр.
Параллельно с Foal Eagle в середине апреля должны начаться учения Key Resolve. Ранее Пентагон сообщил, что в этих двух маневрах будет задействовано около 24 тыс. американских и 300 тыс. южнокорейских военнослужащих.
Наблюдатели обращают внимание, что учения Foal Eagle, которые рассчитаны на один месяц, не закончатся к встрече президента Южной Кореи Мун Чжэ Инна и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая запланирована на 27 апреля.
Ранее Пхеньян резко выступал против совместных американо-южнокорейских учений, подчеркивая, что они преследуют цель отработки действий по нападению на КНДР и смене существующего там режима.
Параллельно с Foal Eagle в середине апреля должны начаться учения Key Resolve. Ранее Пентагон сообщил, что в этих двух маневрах будет задействовано около 24 тыс. американских и 300 тыс. южнокорейских военнослужащих.
Наблюдатели обращают внимание, что учения Foal Eagle, которые рассчитаны на один месяц, не закончатся к встрече президента Южной Кореи Мун Чжэ Инна и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая запланирована на 27 апреля.
Ранее Пхеньян резко выступал против совместных американо-южнокорейских учений, подчеркивая, что они преследуют цель отработки действий по нападению на КНДР и смене существующего там режима.
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