СМИ сообщили о зверском убийстве Евгения Сапаева, снимавшегося в фильмах Никиты Михалкова и впоследствии объявившего о смене пола.
Трансгендер приехал в Москву несколько дней назад и на одной из улиц встретил мужскую компанию. Хулиганам не понравился внешний вид Сапаева, и они принялись его избивать. Актер получил тяжелые травмы и скончался. Сообщается, что Сапаева похоронили «как бездомного», не дав близким попрощаться.
Евгений Сапаев снимался в фильмах Никиты Михалкова «Утомленные солнцем — 2» и «Солнечный удар».
Скандальная слава к нему пришла
после того, как он собственноручно с помощью ножа лишил себя мужского достоинства. После выписки из больницы он пришел в студию НТВ и рассказал, что с детских лет чувствует себя женщиной.
После длительного лечения мужчина перестал сниматься в кино и уехал в родную деревню во Владимирской области. Там он отрастил длинные волосы, стал носить женскую одежду, красить губы, а односельчан просил называть его Настей.
В Следственном комитете проверяют информацию об убийстве трансгендера, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Евгений Сапаев снимался в фильмах Никиты Михалкова «Утомленные солнцем — 2» и «Солнечный удар».
Скандальная слава к нему пришла
после того, как он собственноручно с помощью ножа лишил себя мужского достоинства. После выписки из больницы он пришел в студию НТВ и рассказал, что с детских лет чувствует себя женщиной.
После длительного лечения мужчина перестал сниматься в кино и уехал в родную деревню во Владимирской области. Там он отрастил длинные волосы, стал носить женскую одежду, красить губы, а односельчан просил называть его Настей.
В Следственном комитете проверяют информацию об убийстве трансгендера, сообщает сайт «Комсомольской правды».
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