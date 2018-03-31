Секрет на миллион <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Секрет на миллион 16+
    •  

    СМИ: сменивший пол актер из «Утомленных солнцем — 2» жестоко убит в Москве

    1 комментарий
    СМИ: сменивший пол актер из «Утомленных солнцем — 2» жестоко убит в Москве

    СМИ: сменивший пол актер из «Утомленных солнцем — 2» жестоко убит в Москве

    СМИ: сменивший пол актер из «Утомленных солнцем — 2» жестоко убит в Москве

    СМИ сообщили о зверском убийстве Евгения Сапаева, снимавшегося в фильмах Никиты Михалкова и впоследствии объявившего о смене пола.

    Трансгендер приехал в Москву несколько дней назад и на одной из улиц встретил мужскую компанию. Хулиганам не понравился внешний вид Сапаева, и они принялись его избивать. Актер получил тяжелые травмы и скончался. Сообщается, что Сапаева похоронили «как бездомного», не дав близким попрощаться.

    Евгений Сапаев снимался в фильмах Никиты Михалкова «Утомленные солнцем — 2» и «Солнечный удар».

    смотреть«Говорим и показываем»: «Членовредительство»
    «Говорим и показываем»: «Членовредительство»
    Скандальная слава к нему пришла
    после того, как он собственноручно с помощью ножа лишил себя мужского достоинства. После выписки из больницы он пришел в студию НТВ и рассказал, что с детских лет чувствует себя женщиной.

    После длительного лечения мужчина перестал сниматься в кино и уехал в родную деревню во Владимирской области. Там он отрастил длинные волосы, стал носить женскую одежду, красить губы, а односельчан просил называть его Настей.

    В Следственном комитете проверяют информацию об убийстве трансгендера, сообщает сайт «Комсомольской правды».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru