Секрет на миллион <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Секрет на миллион 16+
    •  

    Самолет упал на автостраду во Франции: двое погибших

    комментировать
    • Фото: @TBMJ2_ /twitter.com
    Самолет упал на автостраду во Франции: двое погибших

    Самолет упал на автостраду во Франции: двое погибших

    Самолет упал на автостраду во Франции: двое погибших
  • Фото: @TBMJ2_ /twitter.com

    • Два человека погибли во Франции в результате падения самолета на автостраду. Об этом говорится в сообщениях полиции и спасательной службы региона Рона-Альпы.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ, инцидент произошел в районе города Сен-Шамон (департамент Луара).

    Очевидцы утверждают, что пилот потерял управление, после чего самолет значительно снизился, задел дорожные указатели и рухнул на автостраду. Отмечается, что самолет упал на полосу для аварийной остановки, избежав столкновения с автомобилями. В самолете находились два человека, они погибли.

    Сейчас одна из двух полос движения по автостраде по направлению к городу Лиону закрыта. В связи с произошедшим начато расследование.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru