Самолет упал на автостраду во Франции: двое погибших

Два человека погибли во Франции в результате падения самолета на автостраду. Об этом говорится в сообщениях полиции и спасательной службы региона
Рона-Альпы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ, инцидент произошел в районе города Сен-Шамон (департамент Луара).
Очевидцы утверждают, что пилот потерял управление, после чего самолет значительно снизился, задел дорожные указатели и рухнул на автостраду. Отмечается, что самолет упал на полосу для аварийной остановки, избежав столкновения с автомобилями. В самолете находились два человека, они погибли.
Сейчас одна из двух полос движения по автостраде по направлению к городу Лиону закрыта. В связи с произошедшим начато расследование.
Очевидцы утверждают, что пилот потерял управление, после чего самолет значительно снизился, задел дорожные указатели и рухнул на автостраду. Отмечается, что самолет упал на полосу для аварийной остановки, избежав столкновения с автомобилями. В самолете находились два человека, они погибли.
Сейчас одна из двух полос движения по автостраде по направлению к городу Лиону закрыта. В связи с произошедшим начато расследование.
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