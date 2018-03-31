Автобус с российскими туристами перевернулся в Польше

В Польше автобус с туристами из России столкнулся с легковым автомобилем и съехал в кювет.
ДТП произошло вблизи города Свебодзице. В результате аварии травмы получили 11 человек, двое госпитализированы. Среди пострадавших, как уточняется на портале Wprost.pl, есть граждане РФ.
Для эвакуации с места происшествия пришлось привлечь санитарную авиацию. Известно, что российские туристы направлялись на экскурсию из Праги. Сейчас на месте работают экстренные службы. Причины аварии выясняются.
Для эвакуации с места происшествия пришлось привлечь санитарную авиацию. Известно, что российские туристы направлялись на экскурсию из Праги. Сейчас на месте работают экстренные службы. Причины аварии выясняются.
Комментарии