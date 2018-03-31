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    Автобус с российскими туристами перевернулся в Польше

    1 комментарий
    • Фото: walbrzych24.com
    Автобус с российскими туристами перевернулся в Польше

    Автобус с российскими туристами перевернулся в Польше

    Автобус с российскими туристами перевернулся в Польше
  • Фото: walbrzych24.com

    • В Польше автобус с туристами из России столкнулся с легковым автомобилем и съехал в кювет.

    ДТП произошло вблизи города Свебодзице. В результате аварии травмы получили 11 человек, двое госпитализированы. Среди пострадавших, как уточняется на портале Wprost.pl, есть граждане РФ.

    Для эвакуации с места происшествия пришлось привлечь санитарную авиацию. Известно, что российские туристы направлялись на экскурсию из Праги. Сейчас на месте работают экстренные службы. Причины аварии выясняются.

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