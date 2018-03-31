«Ты супер!», выпуск восьмой: Карина Будаева

Карина Будаева приехала на проект «Ты супер!» из Челябинска. Девочка хочет показать другим людям, оказавшимся в сложной ситуации, что надо следовать за своей мечтой.
Ночь, одиночество и страх. Отец в другом городе, мать неизвестно где и неизвестно, придет ли. Родители развелись, разъехались и, кажется, совсем забыли, что у них осталась дочь. Мать запила, загуляла. Однажды шестилетняя Карина Будаева схватила телефон и, рыдая, позвонила Ульяне, маминой тете. С тех пор они не расстаются. Обратно Карина не хочет. В новом доме она перестала бояться, что ее бросят.
Карина зажгла с песней Hit The Road Jack. Члены жюри начали подпевать девочке еще во время выступления. Участница не сдержала слез радости, и Юлианна Караулова бросилась на сцену утешать конкурсантку. А следом за ней на сцену поднялись Лазарев и Пресняков, чтобы станцевать под исполнение юной вокалистки.
Поддержать Карину пришла участница первого сезона «Ты супер!», которая стала младшим музыкальным педагогом на проекте, — Анастасия Никитина.
Карина зажгла с песней Hit The Road Jack. Члены жюри начали подпевать девочке еще во время выступления. Участница не сдержала слез радости, и Юлианна Караулова бросилась на сцену утешать конкурсантку. А следом за ней на сцену поднялись Лазарев и Пресняков, чтобы станцевать под исполнение юной вокалистки.
Поддержать Карину пришла участница первого сезона «Ты супер!», которая стала младшим музыкальным педагогом на проекте, — Анастасия Никитина.
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