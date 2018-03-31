«Ты супер!», выпуск восьмой: Эльвира Филатова

11-летняя Эльвира Филатова приехала в Москву из города Котлас в Архангельской области.
Первая мама Эльвиры Филатовой от нее отказалась — оставила в роддоме. Но Эля помнит только одну маму, благодаря которой у нее появилась большая и дружная семья. Однажды женщина сгоряча отшлепала одну из приемных девочек, ее обвинили в жестокости, в итоге всех пятерых детей забрали в приют. Теперь Эле часто снится, что она дома рядом с любимой мамой. Но видеться им запретили. Женщина может лишь оставлять подарки для детей.
На сцене девочка исполнила песню «Острова» своего любимого артиста Владимира Преснякова — младшего, очаровав не только его, но и остальных членов жюри. Сразу после выступления Эля поздравила Преснякова с 50-летием и поспешила обнять его, а затем артист поднялся на сцену, чтобы спеть с участницей дуэтом.
На сцене девочка исполнила песню «Острова» своего любимого артиста Владимира Преснякова — младшего, очаровав не только его, но и остальных членов жюри. Сразу после выступления Эля поздравила Преснякова с 50-летием и поспешила обнять его, а затем артист поднялся на сцену, чтобы спеть с участницей дуэтом.
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