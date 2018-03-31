Упавший пассажир парализовал движение на красной ветке московского метро

Сбой в движении поездов произошел на Сокольнической линии метро.
Как сообщается в аккаунтах подземки в социальных сетях, какое-то время красная ветка была частично парализована. Пассажирам рекомендовали пользоваться другими линиями метро и наземным транспортом.
Как стало известно РИА Новости, на станции «Красные ворота» на рельсах оказался мужчина. Источник в экстренных службах столицы сообщил, что упавший погиб.
Согласно данным на 13:43, движение на красной ветке полностью восстановлено.
Другой инцидент, также связанный с поездом, произошел на западе города. В районе платформы Переделкино аэроэкспресс насмерть сбил пенсионерку, в связи с произошедшим начата проверка, сообщает «Интерфакс».
На Сокольнической линии от Сокольников до Парка культуры нет движения из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении едем с увеличенными интервалами. Делаем всё возможное, чтобы поскорее восстановить движение.— Московское метро (@MetroOperativno) 31 марта 2018 г.
Как стало известно РИА Новости, на станции «Красные ворота» на рельсах оказался мужчина. Источник в экстренных службах столицы сообщил, что упавший погиб.
Согласно данным на 13:43, движение на красной ветке полностью восстановлено.
Другой инцидент, также связанный с поездом, произошел на западе города. В районе платформы Переделкино аэроэкспресс насмерть сбил пенсионерку, в связи с произошедшим начата проверка, сообщает «Интерфакс».
Комментарии