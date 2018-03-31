Своя игра <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Своя игра 0+
    •  

    Упавший пассажир парализовал движение на красной ветке московского метро

    комментировать

    Упавший пассажир парализовал движение на красной ветке московского метро

    Упавший пассажир парализовал движение на красной ветке московского метро

    Сбой в движении поездов произошел на Сокольнической линии метро.

    Как сообщается в аккаунтах подземки в социальных сетях, какое-то время красная ветка была частично парализована. Пассажирам рекомендовали пользоваться другими линиями метро и наземным транспортом.



    Как стало известно РИА Новости, на станции «Красные ворота» на рельсах оказался мужчина. Источник в экстренных службах столицы сообщил, что упавший погиб.

    Согласно данным на 13:43, движение на красной ветке полностью восстановлено.

    Другой инцидент, также связанный с поездом, произошел на западе города. В районе платформы Переделкино аэроэкспресс насмерть сбил пенсионерку, в связи с произошедшим начата проверка, сообщает «Интерфакс».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru