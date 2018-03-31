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    «Ты супер!», выпуск восьмой: Игорь Саваскул. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск восьмой: Игорь Саваскул

    «Ты супер!», выпуск восьмой: Игорь Саваскул

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    «Ты супер!», выпуск восьмой: Игорь Саваскул

    «Ты супер!», выпуск восьмой: Игорь Саваскул

    «Ты супер!», выпуск восьмой: Игорь Саваскул

      15-летний Игорь приехал на конкурс «Ты супер!» из Сахалинской области.

      У Игоря Саваскула были мама, две сестры и отец-изверг, который пил и избивал жену на глазах у детей. Во время очередной драки приехала полиция, детей забрали и увезли в приют. А потом Игорю рассказали, что его отец умер. Когда мать решила забрать мальчика домой, он отказался — таким огромным был его страх вновь оказаться дома, ведь там он никогда не видел ни любви, ни спокойствия. Согласился Игорь пойти только в приемную семью. Так два года назад у него появилась вторая мама.



      Игорь исполнил песню «Незнакомка» и получил четыре зеленые кнопки от жюри. Хотя после выступления мальчик признался, что испугался на сцене. Игорь Крутой отметил, что его юному тезке еще есть над чем работать, но есть и чем порадовать жюри в следующем туре. А за сценой мальчика ждал сюрприз: его приехала поддержать родная сестра Вика. Они не виделись четыре года и наконец встретились благодаря проекту.


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