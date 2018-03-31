«Ты супер!», выпуск восьмой: Анна Выходцева и Анастасия Макарова

В восьмом выпуске кресло судьи Виктора Дробыша, который не смог принять участие в съемках
из-за концерта, занял Владимир Пресняков — младший. А первыми на сцену в последний конкурсный день отборочного тура вышел дуэт из города Кемерово — 12-летняя Анна Выходцева и 13-летняя Анастасия Макарова.
Четырехлетнюю Анастасию Макарову вместе с братом подобрали на теплотрассе. Сами ли они сбежали или их выгнали родители, никто до сих пор не знает. Из детского дома их забрали в приемную семью, но через полгода вернули обратно. Только во второй приемной семье, где воспитывают 15 детей, они стали родными. Настя подружилась с новой сестренкой, тоже приемной, в первый же день — это была Анна Выходцева. У своей кровной матери-алкоголички Аня была единственным ребенком. Но теперь они обе — и Аня, и Настя — обрели любимую маму.
На сцене девочки исполнили песню «Ой, вы морозы» и с легкостью завоевали расположение жюри. После выступления участниц на сцену пригласили их приемную маму Оксану, которая услышала от судей слова благодарности за то, что воспитала таких прекрасных девочек.
На сцене девочки исполнили песню «Ой, вы морозы» и с легкостью завоевали расположение жюри. После выступления участниц на сцену пригласили их приемную маму Оксану, которая услышала от судей слова благодарности за то, что воспитала таких прекрасных девочек.
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