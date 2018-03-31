Отмечающий 80-летие Александр Збруев поделился секретом своей молодости

Народный артист России Александр Збруев отмечает день рождения. Сегодня ему исполнилось 80 лет. Актер признаётся, что не любит юбилеев, но слишком уж дорог и любим он своим поклонникам, своим коллегам по цеху, поэтому именно в родном «Ленкоме» решил отметить праздник. Причем не в актерском буфете, а на сцене — в роли Бориса Годунова.

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Александр Збруев стал звездой после первого же кинодебюта в картине «Мой младший брат». Сам актер не скрывает: ему везло в карьере с самого начала. Хулиган, гроза Арбатских улиц, второгодник, он сразу поступил в Щукинское училище. Говорит, что по блату — благодаря маме и старшему брату, который уже работал в Вахтанговском театре. Родные переживали: катится по наклонной, такому одна дорога — в актеры.



В образ обаятельного оболтуса Ганжи из «Большой перемены» Збруеву не пришлось особо вживаться. После «Большой перемены» он проснулся секс-символом Советского Союза. Девушки не давали прохода. Режиссеры — тоже. «Романс о влюбленных» и «Батальоны просят огня» закрепили успех.



В 1985 году он вдруг сменил амплуа героя-любовника на роль неудачника и алкоголика в фильме «Одинокая женщина мечтает познакомиться». Но и в этом образе его невозможно не любить, ведь это драма о том, что понятно всем: человеку мало надо, лишь бы дома кто-то ждал и верил в него.



Он стал полпредом своего поколения — так сказал о Збруеве режиссер Марк Захаров. Поколения, которое пережило не один кризис. В лихие 90-е актер снимался в жизнеутверждающих картинах Дмитрия Астрахана. «Все будет хорошо», — верят его герои. «Ты у меня одна», — повторяет инженер Тимошин то ли своей жене, то ли своей стране. Они обе истеричные, но родные.



В жизни рядом с ним всегда были харизматичные красивые женщины — актриса Валентина Малявина, Людмила Савельева, сыгравшая Наташу Ростову, Елена Шанина — звезда «Юноны и Авось».



У актера две дочери, и он признаётся: слово «папа» для него имеет особое значение. Своего отца он не видел. Виктора Збруева, замнаркома СССР расстреляли в 1938 как врага народа. Актер уверен, что секрет его молодости не только в генах, а в чем-то, что не поддается рациональному объяснению.



Александр Збруев: «Я думаю, что я проживаю годы, которые должен был прожить мой отец».



В последние годы Александр Збруев почти не снимается в кино — нет достойных предложений. Его жизнью стал «Ленком». Театр Александр Збруев называет своей личной эмиграцией от реальности. В этой реальности он живет уже 56 лет. И каждый раз, когда чувствует отдачу от зрителей, убеждается: все-таки не зря он выбрал эту профессию, или точнее — она его.