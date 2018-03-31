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    Медведев выделил 3 млрд рублей на развитие цифровой экономики России

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    Медведев выделил 3 млрд рублей на развитие цифровой экономики России

    Медведев выделил 3 млрд рублей на развитие цифровой экономики России

    Правительство направит на реализацию первоочередных мероприятий программы «Цифровая экономика РФ» более 3 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

    Как следует из документа, опубликованного на сайте кабмина, 3,04 млрд рублей будут выделены из резервного фонда правительства.

    Средства пойдут на финансирование направлений «Информационная инфраструктура», «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», «„Информационная безопасность“ программы».

    В 2017 году Владимир Путин поручил правительству включить направление «Цифровая экономика» в список основных направлений стратегического развития на ближайшие восемь лет.

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