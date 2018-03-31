Самоучка из Курской области прославилась на всю Россию изготовлением амуниции для лошадей

К портнихе-самоучке из Курской области Ольге Ивановой сегодня едут клиенты со всей страны. Шьет она сбруи, уздечки, хомуты — все ручной работы. Специалистов по изготовлению конской амуниции — их еще называют шорниками — в России единицы. Профессия уже несколько лет находится в списке вымирающих.

Слава о крепкой и красивой сбруе, сделанной в курской деревне Лунино, разошлась по всей России — заказы приходят из разных уголков страны и зарубежья. В Черноземье уже сотни рысаков, тяжеловозов и пони скачут в упряжи, сшитой портнихой-самоучкой.



Ольга Иванова, шорник: «Я сама ездила на лошадях и поэтому знаю, куда нужно приложить усилия, где нужно сделать более прочно, а где более облегченно».



По специальности Ольга Иванова — ветеринар. Любовь к лошадям подтолкнула ее к изучению старинной профессии шорника. И даже муж — инженер-химик — присоединился к изготовлению хомутов и вожжей.



Первую уздечку сделала для своей лошади, по крупицам собирала информацию о секретах умирающего ремесла, перед собой поставила задачу — сшить сбрую высочайшего качества. А когда посыпались заказы, в конюшне организовали уголок шорника. В помощники взяли оставшуюся без работы соседку-повара.



В мастерской Ивановой изготавливают всю конскую амуницию — только уздечек делают более 30 видов. Главные инструменты шорника — нож, крючок и шило.



По оценке местных коневодов, рукотворная сбруя из деревни Лунино превосходит по качеству зарубежную, и это испытано на скачках.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ольги Черновой.