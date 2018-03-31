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    Самоучка из Курской области прославилась на всю Россию изготовлением амуниции для лошадей. Курская область, кони и конный спорт, ремесла. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСамоучка из Курской области прославилась на всю Россию изготовлением амуниции для лошадей

    Самоучка из Курской области прославилась на всю Россию изготовлением амуниции для лошадей

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    Самоучка из Курской области прославилась на всю Россию изготовлением амуниции для лошадей

    Самоучка из Курской области прославилась на всю Россию изготовлением амуниции для лошадей

    Самоучка из Курской области прославилась на всю Россию изготовлением амуниции для лошадей

      К портнихе-самоучке из Курской области Ольге Ивановой сегодня едут клиенты со всей страны. Шьет она сбруи, уздечки, хомуты — все ручной работы. Специалистов по изготовлению конской амуниции — их еще называют шорниками — в России единицы. Профессия уже несколько лет находится в списке вымирающих.

      Слава о крепкой и красивой сбруе, сделанной в курской деревне Лунино, разошлась по всей России — заказы приходят из разных уголков страны и зарубежья. В Черноземье уже сотни рысаков, тяжеловозов и пони скачут в упряжи, сшитой портнихой-самоучкой.

      Ольга Иванова, шорник: «Я сама ездила на лошадях и поэтому знаю, куда нужно приложить усилия, где нужно сделать более прочно, а где более облегченно».

      По специальности Ольга Иванова — ветеринар. Любовь к лошадям подтолкнула ее к изучению старинной профессии шорника. И даже муж — инженер-химик — присоединился к изготовлению хомутов и вожжей.

      Первую уздечку сделала для своей лошади, по крупицам собирала информацию о секретах умирающего ремесла, перед собой поставила задачу — сшить сбрую высочайшего качества. А когда посыпались заказы, в конюшне организовали уголок шорника. В помощники взяли оставшуюся без работы соседку-повара.

      В мастерской Ивановой изготавливают всю конскую амуницию — только уздечек делают более 30 видов. Главные инструменты шорника — нож, крючок и шило.

      По оценке местных коневодов, рукотворная сбруя из деревни Лунино превосходит по качеству зарубежную, и это испытано на скачках.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ольги Черновой.

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