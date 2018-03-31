Москвичам пообещали быстрое таяние снега и потепление до +20

Эксперты погодного центра «Фобос» рассказали, когда в столичный регион придет
по-настоящему весенняя погода.
Долгие мартовские холода наконец-то сменятся долгожданным весенним теплом. Сегодня москвичи, по всей видимости, увидели последний в сезоне классический снегопад (прошел в ночь на 31 марта, — прим. ред.). Осадки уже завтра, 1 апреля, перейдут в дожди.
В ближайшие две недели, согласно прогнозу синоптиков, события будут развиваться очень быстро: растает снег, пройдет половодье и потеплеет до +20 градусов.
Сугробы начнут стремительно таять в первую пятидневку: на следующей неделе они уменьшатся вдвое, с нынешних 40 см до 20 см.
Центр погоды «Фобос»: «Погода неустойчивая с небольшими очаговыми осадками, ночью около 0, а днем до +3…+8. В период с 5 по 8 апреля усилится антициклональная деятельность, даже под утро уже 0…+5, а днем яркое солнце прогреет воздух до +7…+12, 6 апреля до +15(!)».
Далее, как обещают в «Фобосе», начнется самое интересное — в Москву придет субтропическое тепло. Так, с 9 по 13 апреля воздух прогреется до плюс 12–17 градусов, местами до +20! Прогретый воздух принесет в столичный регион азиатский антициклон.
В ближайшие две недели, согласно прогнозу синоптиков, события будут развиваться очень быстро: растает снег, пройдет половодье и потеплеет до +20 градусов.
Сугробы начнут стремительно таять в первую пятидневку: на следующей неделе они уменьшатся вдвое, с нынешних 40 см до 20 см.
Центр погоды «Фобос»: «Погода неустойчивая с небольшими очаговыми осадками, ночью около 0, а днем до +3…+8. В период с 5 по 8 апреля усилится антициклональная деятельность, даже под утро уже 0…+5, а днем яркое солнце прогреет воздух до +7…+12, 6 апреля до +15(!)».
Далее, как обещают в «Фобосе», начнется самое интересное — в Москву придет субтропическое тепло. Так, с 9 по 13 апреля воздух прогреется до плюс 12–17 градусов, местами до +20! Прогретый воздух принесет в столичный регион азиатский антициклон.
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