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    На автосалоне в Нью-Йорке представили более 20 новинок

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    • Фото: @sokane1 / twitter.com
    На автосалоне в <nobr>Нью-Йорке</nobr> представили более 20 новинок

    На автосалоне в Нью-Йорке представили более 20 новинок

    На автосалоне в <nobr>Нью-Йорке</nobr> представили более 20 новинок
  • Фото: @sokane1 / twitter.com

    • Более 20 премьер от мировых производителей автомобилей представили на открывшемся в пятницу в Нью-Йорке международном автосалоне.

    Организаторы ежегодного международного автосалона в Нью-Йорке сообщили, что на выставке, проходящей в комплексе Jacob Javits Convention Center, в этом году представлено около тысячи автомобилей, и более 20 из них посетители могут увидеть впервые, пишет ТАСС.

    Например, представлены новые модели внедорожников и кроссоверов от компаний Toyota, Subaru, Volkswagen, Acura и Cadillac. В их числе компактный кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, люксовые кроссоверы Acura RDX и Cadillac XT4.

    Нью-йоркский международный автосалон проводится ежегодно с 1900 года. По оценкам организаторов, в этом году выставку, которая будет работать до 8 апреля, посетят около 1 млн человек.

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