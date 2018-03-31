На автосалоне в Нью-Йорке представили более 20 новинок

Более 20 премьер от мировых производителей автомобилей представили на открывшемся в пятницу в
Нью-Йорке международном автосалоне.
Организаторы ежегодного международного автосалона в Нью-Йорке сообщили, что на выставке, проходящей в комплексе Jacob Javits Convention Center, в этом году представлено около тысячи автомобилей, и более 20 из них посетители могут увидеть впервые, пишет ТАСС.
Например, представлены новые модели внедорожников и кроссоверов от компаний Toyota, Subaru, Volkswagen, Acura и Cadillac. В их числе компактный кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, люксовые кроссоверы Acura RDX и Cadillac XT4.
Нью-йоркский международный автосалон проводится ежегодно с 1900 года. По оценкам организаторов, в этом году выставку, которая будет работать до 8 апреля, посетят около 1 млн человек.
Например, представлены новые модели внедорожников и кроссоверов от компаний Toyota, Subaru, Volkswagen, Acura и Cadillac. В их числе компактный кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, люксовые кроссоверы Acura RDX и Cadillac XT4.
Нью-йоркский международный автосалон проводится ежегодно с 1900 года. По оценкам организаторов, в этом году выставку, которая будет работать до 8 апреля, посетят около 1 млн человек.
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