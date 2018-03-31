Почти 70 тысяч жителей Краснодара остались без электричества

В результате аварии на подстанции в Краснодаре жители нескольких районов города остались без света.
Энергетики ликвидируют последствия аварии, в результате которой в ночь на субботу около 68 тысяч жителей Краснодара остались без света. Как передает ТАСС со ссылкой на информацию Минэнерго, вечером 30 марта авария произошла на подстанции «Западная-2». В результате оказались обесточены три подстанции. Несколько высоковольтных линий отключились под действием защитных систем.
Сообщение пресс-службы Минэнерго РФ: «Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Краснодар (около 68 000 человек). Производятся переключения по перезапитыванию потребителей».
Как передает ТАСС со ссылкой на информацию Минэнерго, вечером 30 марта авария произошла на подстанции «Западная-2». В результате оказались обесточены три подстанции. Несколько высоковольтных линий отключились под действием защитных систем.
Энергетики сообщили, что ведут работы по возобновлению подачи электроэнергии в дома. Подключить потребителей планируется в течение ближайших часов.
Сообщение пресс-службы Минэнерго РФ: «Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Краснодар (около 68 000 человек). Производятся переключения по перезапитыванию потребителей».
Как передает ТАСС со ссылкой на информацию Минэнерго, вечером 30 марта авария произошла на подстанции «Западная-2». В результате оказались обесточены три подстанции. Несколько высоковольтных линий отключились под действием защитных систем.
Энергетики сообщили, что ведут работы по возобновлению подачи электроэнергии в дома. Подключить потребителей планируется в течение ближайших часов.
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