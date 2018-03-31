Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Почти 70 тысяч жителей Краснодара остались без электричества

    комментировать

    Почти 70 тысяч жителей Краснодара остались без электричества

    Почти 70 тысяч жителей Краснодара остались без электричества

    В результате аварии на подстанции в Краснодаре жители нескольких районов города остались без света.

    Энергетики ликвидируют последствия аварии, в результате которой в ночь на субботу около 68 тысяч жителей Краснодара остались без света. Как передает ТАСС со ссылкой на информацию Минэнерго, вечером 30 марта авария произошла на подстанции «Западная-2». В результате оказались обесточены три подстанции. Несколько высоковольтных линий отключились под действием защитных систем.

    Сообщение пресс-службы Минэнерго РФ: «Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Краснодар (около 68 000 человек). Производятся переключения по перезапитыванию потребителей».

    Как передает ТАСС со ссылкой на информацию Минэнерго, вечером 30 марта авария произошла на подстанции «Западная-2». В результате оказались обесточены три подстанции. Несколько высоковольтных линий отключились под действием защитных систем.

    Энергетики сообщили, что ведут работы по возобновлению подачи электроэнергии в дома. Подключить потребителей планируется в течение ближайших часов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru