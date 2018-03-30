В Сирии погибли военные из США и Великобритании

При взрыве на севере Сирии погибли двое и пострадали пятеро военнослужащих из возглавляемой США коалиции.
Самодельное взрывное устройство сработало в городе Манбидж. Жертвами взрыва стали американец и британец, которые принимали участие в операции международной коалиции против запрещенного «Исламского государства».
Еще пятеро военных получили ранения. Им оказали необходимую помощь на месте, а потом эвакуировали для дальнейшего лечения, передает Associated Press.
По факту произошедшего начато расследование. Выясняется, кто несет ответственность за взрыв.
Напомним, ранее Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты очень скоро «вышибут дух из ИГ и уйдут из Сирии».
Еще пятеро военных получили ранения. Им оказали необходимую помощь на месте, а потом эвакуировали для дальнейшего лечения, передает Associated Press.
По факту произошедшего начато расследование. Выясняется, кто несет ответственность за взрыв.
Напомним, ранее Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты очень скоро «вышибут дух из ИГ и уйдут из Сирии».
Комментарии