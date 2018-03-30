«Весенние мины»: как приучить хозяев собак к порядку

В правительстве предлагают ужесточить наказание для владельцев собак, которые во время прогулок не убирают за своими питомцами. Сейчас им грозит только небольшой штраф. Однако, как показывает практика, эта мера почти не действует. Во многих дворах, парках, и даже на детских площадках постоянно можно видеть «собачьи следы».

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«Собачьи мины» не только дурно выглядят, но и потенциально опасны для горожан. Между тем во многих странах выгул собак запрещен без специальных пакетов. За нарушения — огромные штрафы и даже тюрьма. Корреспондент НТВ Михаил Чебоненко попытался понять, как приучить хозяев собак к порядку.



В сопровождении таксы по кличке Шон Юлия Жукова выходит в дневной дозор. За очистку городских улиц и парков от собачьих «следов» женщина не получает ни копейки. Платой за грязную работу должно стать примерное поведение остальных собаководов.



Юлия Жукова: «Эта личная ответственность проявляется в том, что мы должны соблюдать правила выгула, правила уборки за собакой, ведь оставление неэстетичных куч тоже влияет на отношение к собачникам».



«Культура начинается с малого» — так называется паблик в соцсети жительницы культурной столицы. Собаководы наделали ошибок — приходится пожинать плоды. Однажды в центре Питера насмерть отравили чью-то таксу. Преступника не нашли, уголовного дела не добились. Тогда многие поняли, из-за чего родилась проблема. Наверняка убийца имел мотивы, хотя его это не оправдывает. Провели несколько субботников, на какое-то время удалось вздохнуть спокойно, но потом — снова псу под хвост: ровным шагом по скверам не пройтись.



Анастасия — одна из тех, кто тоже берет инициативу в свои руки. Культура собаководства, говорит девушка, это то, чему должен научиться каждый хозяин. Ведь думать нужно не только о своих питомцах, но и людях, которые потом здесь пройдут.



Съемочная группа НТВ провела эксперимент: на детской площадке в ответ на справедливые замечания продюсера хозяева, конечно, собак не спускали, но огрызались. Подробнее — в репортаже НТВ.

