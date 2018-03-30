РЖД начала строить в Сербии скоростную железную дорогу

Компания «Российские железные дороги» приступила к строительству скоростной железной дороги в Сербии. Эта дорога станет частью международного маршрута Белград — Будапешт. На новой магистрали, где возведут горный тоннель и виадук над Дунаем, поезда смогут разгоняться до 200 километров в час.

В Сербии железная дорога — королева коммерческих перевозок. Основа экономики. Но поезда здесь едва разгоняются до 45 километров в час. Местами пути просто изношены, местами все еще сказываются последствия натовских бомбардировок.Раны еще не зажили. Сербия обратилась за помощью к России. Пять лет назад подписали контракт о строительстве новой железной дороги. Тендер выиграли компании из России и Китая.



Когда проект только начинался, Сербия была в очень сложной ситуации. Чтобы развивать экономику нужны дороги, а денег на их строительство не было. Западные кредиторы, как правило, ставили не только экономические, но и политические, часто неприемлемые, требования. Тогда Россия инвестировала в Сербию 800 миллионов долларов, и это не просто кредит — это задел на будущее сотрудничество.



Сейчас в Чортановском тоннеле сербы работают вместе с русскими инженерами. Приходиться осваивать новые технологии, новые стандарты. Одни учатся у других. А сроки поджимают. Через три года Сербия получит новую скоростную магистраль. Россия будет помогать ей обслуживать этот участок паневропейской железной дороги, соединяющей Юго-Восточную Европу с Центральной. Направление очень перспективное и выгодное.



Сегодня правительство Сербии и РЖД подписали новый меморандум о сотрудничестве. Есть несколько интересных направлений. Возможно, Россия построит в Белграде аналог нашего московского «Аэроэкспресса».



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.

