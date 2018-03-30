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    «Транснефть» полностью заменит импортное оборудование на отечественное. Путин, промышленность. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Транснефть» полностью заменит импортное оборудование на отечественное

    «Транснефть» полностью заменит импортное оборудование на отечественное

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    «Транснефть» полностью заменит импортное оборудование на отечественное

    «Транснефть» полностью заменит импортное оборудование на отечественное

      «Транснефть» планирует практически полностью заменить все импортное оборудование на российское в ближайшие два года.

      Об этом доложил Владимиру Путину глава компании «Транснефть» Николай Токарев. Встреча прошла в Ново-Огарёво. Как отметил Токарев, программа по импортозамещению была запущена еще до санкций, когда решили работать преимущественно с отечественной продукцией.

      Токарев также назвал приоритетные проекты «Транснефти», среди них — трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан».

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