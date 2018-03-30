СМИ, которые меняют город: лучшим журналистам Петербурга вручают «Золотое перо»

Сегодня в Петербурге проходит торжественная церемония вручения журналистской премии «Золотое перо». «Оперять» представителей городских и областных СМИ будут уже в 23-й раз.

Победителей-2017 определят в 13 номинациях. В шорт-листе премии — 55 фамилий. Корреспонденты НТВ Катерина Правдина и Эдмунд Желбунов заявлены в номинациях «Телесюжет» и «Гран-при».



Сейчас мы решили рассказать о тех журналистских материалах, которые повлияли на развитие событий и изменили их итог.



По островку строителей, который успели насыпать для возведения дороги, краевед Александр Скробач подходит к монументу возложить цветы. Показывает, где должна была пройти трасса, оставившая буквально на обочине захоронения героических защитников Ленинграда.



Сейчас ее передвинули так, что она не задевает место погребения героев-гвардейцев. Когда в сентябре 2017-го бульдозеры ковшами начали поднимать останки на поверхность, Александр одним из первых оказался на месте. И сразу призвал на помощь журналистов, общественников, представителей власти, чтобы законными способами остановить уничтожение памятного места.



На руках была учетная карточка о воинском захоронении не менее 800 бойцов, однако чиновники продолжали настаивать, что найденные останки единичны, а строители вложили миллионы в возведение развязки. Брошенные сваи теперь тоже своеобразный памятник на современном поле боя.



Александр Скробач, краевед, член Русского географического общества: «Было ощущение большой сложности дальнейших действий. Потому что, когда встречаются два субъекта, один из которых жаждет прибыли, а другой имеет пониженную социальную ответственность, жди беды. Так и произошло. Нам повезло, что сошлись вместе честная, смелая, свободная, мужественная пресса».



Отстояв кладбище, ни журналисты, ни общественники не остановились. Это только начало пути, уверен Александр. Сейчас идут следственные действия. А после вторжения строительной техники необходимо привести памятное место в порядок. И захоронить останки, взятые на экспертизу.



Корреспондент НТВ Мария Сапожникова встретилась с героями.