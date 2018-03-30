Валентин Юдашкин оденет петербургский бомонд в яркую геометрию Малевича

Модельер Валентин Юдашкин представил в Петербурге свою новую коллекцию, вдохновленную работами Казимира Малевича. Советский авангард и супрематизм нашел отражение и в мужской, и женской одежде, а также в аксессуарах.

Генетическую информацию модного дома с 30-летней историей гостям вечера предлагалось считать непривычным способом. Нарядно одетой публике предстояло сыграть роль роскошной рамы для авангардистских этюдов Валентина Юдашкина в новой коллекции «Супремус».



Анатолий Бисиндаев, директор Модного дома Larissa Pogoretskaya: «Я Юдашкина давно наблюдаю, а Малевича еще по истории искусств изучали. Поэтому для меня „Черный квадрат“ и Юдашкин — это интересно. Сегодня посмотрим, что могли яйца Фаберже сделать с „Квадратом“ Малевича».



Тому, что один рождал на холсте, другой вторит, используя джинсовый хлопок, батист, шифон и лен. Семафор света великого авангардиста с легкой рукой модельера удачно вписался в тенденции весны 2018-го.



Аппликации и сложные принты — отличительная особенность коллекции. Достаточно взглянуть на любой наряд, чтобы увидеть, что вдохновляло автора. Это яркая палитра и геометрия Малевича.



Искусство не слуга телу и его потребностям, а колебание великой тайны, учил Малевич. Юдашкин служит моде, облекая тела в актуальные шорты, платья и топы-бюстье, открывая тайны трендов предстоящего летнего сезона.



Валентин Юдашкин, дизайнер, народный художник России: «Контрастные, неожиданные цвета. Не бойтесь экспериментировать. Перемешайте красивый желтый с чисто красным, добавьте ленту или зеленый пояс, белые брюки. И вы увидите, что вы ожили».



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