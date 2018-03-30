На форуме в Петербурге министр образования заявила о ликвидации очередей в детские сады

В Петербурге проходит Международный образовательный форум.

В форуме участвуют сотни педагогов из 29 государств мира. Сегодня пленарное заседание посетила профильный министр Ольга Васильева.



По ее словам, практически решена проблема нехватки детских садов для ребят от трех до семи лет. К 2021 году планируют найти места для всех желающих в ясельных группах. Их, как известно, сейчас немного. Как в городе на Неве, так и в других регионах.



Кроме этого, Ольга Васильева, отметила, что сейчас в России идет модернизация системы подготовки педагогических кадров. И в этой работе активно участвуют ее коллеги из Санкт-Петербургского педагогического университета имени Герцена.



В министерстве продолжат и традицию поощрения лучших педагогов-предметников. Так, в 2017 году тысяча учителей получили денежные премии.