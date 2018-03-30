Австрийский суд утвердил выдачу России главаря банды киллеров Джако

Верховный суд Австрии отказался отменять экстрадицию криминального авторитета Аслана Гагиева по прозвищу Джако.
Суд принял решение отклонить ходатайство адвокатов авторитета, которые просили не высылать его в Россию и возобновить дело.
При этом отмечается, что решение суда еще не вступило в законную силу, передает ТАСС.
Гагиев был задержан в Вене в начале 2015 года. По данным российских правоохранительных органов, он руководил бандой, на счету которой несколько десятков убийств, в том числе высокопоставленных чиновников и полицейских. Среди жертв бандитов были мэр Владикавказа Виталий Караев и вице-премьер Северной Осетии Казбек Пагиев.
Отметим, что ранее австрийские суды несколько раз выносили решение об экстрадиции Гагиева, однако позднее дело направляли на повторное рассмотрение. При этом многие члены банды уже приговорены к длительным срокам заключения.
При этом отмечается, что решение суда еще не вступило в законную силу, передает ТАСС.
Гагиев был задержан в Вене в начале 2015 года. По данным российских правоохранительных органов, он руководил бандой, на счету которой несколько десятков убийств, в том числе высокопоставленных чиновников и полицейских. Среди жертв бандитов были мэр Владикавказа Виталий Караев и вице-премьер Северной Осетии Казбек Пагиев.
Отметим, что ранее австрийские суды несколько раз выносили решение об экстрадиции Гагиева, однако позднее дело направляли на повторное рассмотрение. При этом многие члены банды уже приговорены к длительным срокам заключения.
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