На юге Петербурга ГИБДД и Гостехнадзор устроили охоту на нелегальные автобусы

Представители спецотряда ГИБДД, патрульно-постовой службы и Гостехнадзора вышли этим утром на небольшую, но очень популярную среди нелегальных перевозчиков дорогу Петербурга.

Цель рейда — поймать нарушителей, которые в обход законов и с угрозой для жизни пассажиров курсируют между Купчино и Гатчинским районом Ленобласти. Патрулировали трассу в течение шести часов. За это время удалось осмотреть 22 автобуса.



Среди основных нарушений — некорректные страховки, непрохождение медкомиссии при выезде, отсутствие техосмотра, нарушение правил ведения путевых листов. Никто не дает никаких гарантий, что водитель не уснет в дороге или механическая поломка не приведет к трагедии.



Как отмечает корреспондент НТВ Александр Щерба, в России количество ДТП с участием пассажирских автобусов превысило цифру в 5 тысяч. Число погибших — почти 400 человек. Просто потому, что водитель нарушил обязательные требования для перевозки пассажиров.



Евгений Ярошевич, главный специалист отдела контроля пассажирских перевозок ГКУ «Леноблтранс»: «Разные перевозчики хитрят. Оформляют страховку только для городского сообщения, хотя ездят и по Ленобласти. Каждый перевозчик борется за свой кусок хлеба».



Подробнее — в репортаже НТВ.