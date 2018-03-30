Петербургские пожарные эксперты возьмут пробы на месте трагедии в Кемерове

Следственный комитет России направил в Кемерово двух экспертов из Петербурга. Это сотрудники исследовательского центра экспертизы пожаров Университета противопожарной службы МЧС России.
Специалистам предстоит изучить образцы и документы. Пока неизвестно, будут ли проводиться исследования на месте трагедии или материалы привезут для тщательного лабораторного анализа в Петербург.
Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета РФ: «Следователями уже назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. В Кемерово прибыли и приступили к работе эксперты из Санкт-Петербурга. Ими начаты соответствующие исследования. Продолжается активная работа по уголовному делу, устанавливаются все лица, виновные в пожаре».
Именно петербургское исследовательское бюро является головным государственным судебно-экспертным подразделением Федеральной противопожарной службы МЧС России. В центре работают более 20 сотрудников — опытные ученые и специалисты-практики, а также функционирует несколько лабораторий.
Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета РФ: «Следователями уже назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. В Кемерово прибыли и приступили к работе эксперты из Санкт-Петербурга. Ими начаты соответствующие исследования. Продолжается активная работа по уголовному делу, устанавливаются все лица, виновные в пожаре».
Именно петербургское исследовательское бюро является головным государственным судебно-экспертным подразделением Федеральной противопожарной службы МЧС России. В центре работают более 20 сотрудников — опытные ученые и специалисты-практики, а также функционирует несколько лабораторий.
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