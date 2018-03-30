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    Петербургские пожарные эксперты возьмут пробы на месте трагедии в Кемерове. Кемерово, Санкт-Петербург, Следственный комитет, пожары, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские пожарные эксперты возьмут пробы на месте трагедии в Кемерове

    Петербургские пожарные эксперты возьмут пробы на месте трагедии в Кемерове

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    Петербургские пожарные эксперты возьмут пробы на месте трагедии в Кемерове

    Петербургские пожарные эксперты возьмут пробы на месте трагедии в Кемерове

      Следственный комитет России направил в Кемерово двух экспертов из Петербурга. Это сотрудники исследовательского центра экспертизы пожаров Университета противопожарной службы МЧС России.

      Специалистам предстоит изучить образцы и документы. Пока неизвестно, будут ли проводиться исследования на месте трагедии или материалы привезут для тщательного лабораторного анализа в Петербург.

      Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета РФ: «Следователями уже назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. В Кемерово прибыли и приступили к работе эксперты из Санкт-Петербурга. Ими начаты соответствующие исследования. Продолжается активная работа по уголовному делу, устанавливаются все лица, виновные в пожаре».

      Именно петербургское исследовательское бюро является головным государственным судебно-экспертным подразделением Федеральной противопожарной службы МЧС России. В центре работают более 20 сотрудников — опытные ученые и специалисты-практики, а также функционирует несколько лабораторий.

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