В пригороде сирийской Ракки жители восстали против боевиков

Жители одного из пригородов сирийской Ракки устроили бунт против орудующих в городе боевиков, которых поддерживает международная коалиция США. Об этом заявили в российском Генштабе.

По данным военных, коренное население Ракки подвергается репрессиям и поборам, мужчин заставляют вступать в ряды экстремистов. В городе, с фанфарами освобожденном американской коалицией, сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация.



Почти полностью разрушена инфраструктура, работают лишь одна больница и родильный дом, не функционирует канализация, воду приходится брать из Евфрата. В Генштабе призвали открыть доступ в Ракку международным гуманитарным организациям и гуманитарным конвоям ООН.