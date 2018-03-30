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    В пригороде сирийской Ракки жители восстали против боевиков. Сирия, войны и вооруженные конфликты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ пригороде сирийской Ракки жители восстали против боевиков

    В пригороде сирийской Ракки жители восстали против боевиков

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    В пригороде сирийской Ракки жители восстали против боевиков

    В пригороде сирийской Ракки жители восстали против боевиков

      Жители одного из пригородов сирийской Ракки устроили бунт против орудующих в городе боевиков, которых поддерживает международная коалиция США. Об этом заявили в российском Генштабе.

      По данным военных, коренное население Ракки подвергается репрессиям и поборам, мужчин заставляют вступать в ряды экстремистов. В городе, с фанфарами освобожденном американской коалицией, сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация.

      Почти полностью разрушена инфраструктура, работают лишь одна больница и родильный дом, не функционирует канализация, воду приходится брать из Евфрата. В Генштабе призвали открыть доступ в Ракку международным гуманитарным организациям и гуманитарным конвоям ООН.

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