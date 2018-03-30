Российские специалисты помогли построить полимерный завод в Азербайджане

В Азербайджане готовятся к запуску полимерного завода, который построили при непосредственном участии российского капитала и российских специалистов, а азотную станцию, без которой производство было бы невозможно, заказали на заводе в Балашихе.

У этого крошечного бизнеса совсем не крошечные перспективы. В Азербайджане, где весь пластик закупают у соседей, свой полимерный завод — это дополнительные полмиллиарда долларов в казну. Потому его открытия здесь ждали несколько поколений бакинских нефтедобытчиков.



Фарид Джафаров, директор завода SOCAR Polymer: «В идеале, переработав все 100% сырья в конечный продукт в Азербайджане, мы говорим о дополнительных 15 тысячах рабочих мест».



Запустить завод планируют уже через пару месяцев. К концу года этой самой полимерной крошки в Азербайджане будет хватать и себе, и соседям. Но грандиозный проект не был бы реализован без помощи российских партнеров. Кредит на строительство взяли в «Газпромбанке», а сердце производства — уникальную азотную станцию — заказали на заводе в Балашихе.



Таких азотных станций в России еще никто не делал. Обычно хранилища устанавливают горизонтально, но места на заводе под такую конструкцию не хватало. Резервуары пришлось поставить вертикально. Это в 2 раза сократило площадь комплекса.



На самом заводе объясняют, что без российской установки предприятие бы не смогло работать. Азотная станция подобно сердцу гоняет по трубам смесь из жидкого азота и полимерного сырья. Точно так же по сосудам в организме циркулирует кровь.



Олег Якупов, начальник отдела модернизации «Криогенмагш»: «Криогенный резервуар — это тот же самый термос. Внутренние резервуары собраны из суперпрочной стали. Внутри находится супервакуумная изоляция».



Два криогенных резервуара на 250 кубических метров, плюс станция по производству еще 3,5 тысячи кубометров азота в час. От таких показателей профессионалы восхищенно кивают. При этом сырье в прямом смысле добывают из воздуха. Никакой магии — сплошная наука. Подробности — в репортаже корреспондента Александра Терёхина.