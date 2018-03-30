В армию призовут три тысячи человек, не служивших по состоянию здоровья

Минобороны рассчитывает призвать в армию около трех тысяч человек, которые ранее не смогли пройти срочную военную службу по состоянию здоровья.
|
3826
Временно исполняющий обязанности начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский напомнил, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым люди, которые ранее не служили в армии по состоянию здоровья, смогут исполнить свой воинский долг по достижении 27 лет и после медицинского освидетельствования.
В интервью газете «Красная звезда» Бурдинский отметил, что таких новобранцев в 2018 году может быть около 3 тысяч человек.
Ранее закон не позволял принимать на военную службу тех, кого освободили от нее по состоянию здоровья, даже если они поправили свое физическое состояние и хотели служить, отмечает РИА Новости.
Весенний призыв на военную службу в РФ начинается 1 апреля. Планируется, что в строй встанут 128 тысяч новобранцев. Это на 10% меньше, чем год назад. В Минобороны отмечают, что количество уклонистов в России сократилось почти на треть. Срок службы не изменился и по-прежнему составляет один год.
В интервью газете «Красная звезда» Бурдинский отметил, что таких новобранцев в 2018 году может быть около 3 тысяч человек.
Ранее закон не позволял принимать на военную службу тех, кого освободили от нее по состоянию здоровья, даже если они поправили свое физическое состояние и хотели служить, отмечает РИА Новости.
Весенний призыв на военную службу в РФ начинается 1 апреля. Планируется, что в строй встанут 128 тысяч новобранцев. Это на 10% меньше, чем год назад. В Минобороны отмечают, что количество уклонистов в России сократилось почти на треть. Срок службы не изменился и по-прежнему составляет один год.
Комментарии