Глава Минприроды призвал реформировать Росгидромет

Глава Минприроды Сергей Донской предложил создать отдельную госкомпанию на базе Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).
Реформировать Росгидромет Донской предложил на коллегии министерства. По его словам, эта задача рассматривается в качестве приоритетной.
Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ: «В качестве приоритетной мы рассматриваем задачу по реформированию системы Росгидромета и создания на его базе соответствующей государственной компании».
При этом министр подчеркнул, что речи о расформировании службы нет, передает ТАСС.
Надо сказать, что ранее Росгидромет внес в правительство предложение об объединении российских метеослужб в единую госкорпорацию. При этом подчеркивалось, что службы не должны только «пресмыкаться и просить» денег у государства, а брать на вооружение мировой опыт и зарабатывать деньги.
Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ: «В качестве приоритетной мы рассматриваем задачу по реформированию системы Росгидромета и создания на его базе соответствующей государственной компании».
При этом министр подчеркнул, что речи о расформировании службы нет, передает ТАСС.
Надо сказать, что ранее Росгидромет внес в правительство предложение об объединении российских метеослужб в единую госкорпорацию. При этом подчеркивалось, что службы не должны только «пресмыкаться и просить» денег у государства, а брать на вооружение мировой опыт и зарабатывать деньги.
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