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    В Танзании турист сделал селфи с запрыгнувшим в машину гепардом. животные, курьезы, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Танзании турист сделал селфи с запрыгнувшим в машину гепардом

    В Танзании турист сделал селфи с запрыгнувшим в машину гепардом

    1 комментарий
    В Танзании турист сделал селфи с запрыгнувшим в машину гепардом

    В Танзании турист сделал селфи с запрыгнувшим в машину гепардом

    В Танзании турист сделал селфи с запрыгнувшим в машину гепардом

      В зоне риска оказался турист во время сафари в Танзании. В его внедорожник запрыгнул гепард.

      Дикая кошка вела себя вполне спокойно. Но мужчина решил не рисковать и на всякий случай заглушил мотор, старался не шевелиться и очень осторожно включил камеру мобильного.

      Меры предосторожности себя оправдали. Любопытный хищник, попробовав на зуб обшивку сидения, не нашел в салоне больше ничего интересного и переместился на капот. А вскоре скрылся в зарослях.

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