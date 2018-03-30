В Танзании турист сделал селфи с запрыгнувшим в машину гепардом

В зоне риска оказался турист во время сафари в Танзании. В его внедорожник запрыгнул гепард.

Дикая кошка вела себя вполне спокойно. Но мужчина решил не рисковать и на всякий случай заглушил мотор, старался не шевелиться и очень осторожно включил камеру мобильного.



Меры предосторожности себя оправдали. Любопытный хищник, попробовав на зуб обшивку сидения, не нашел в салоне больше ничего интересного и переместился на капот. А вскоре скрылся в зарослях.