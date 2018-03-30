Китайского Чикатило приговорили к казни за убийства женщин и девочек

В китайском городе Байинь вынесли приговор серийному насильнику и педофилу, который убивал своих жертв и расчленял их тела.
Гао Чэнъюн приговорен с смертной казни.
Мужчина признал свою вину и заявил, что не будет подавать апелляцию, сообщает Xinhua. Приговор будет приведен в исполнение в ближайшее время.
Подсудимого признали виновным в убийстве 11 женщин и девочек. Самой младшей из жертв маньяка было всего 8 лет.
Свои преступления Чэнъюн совершал с 1988 по 2002 годы. Маньяк насиловал и грабил своих жертв, а потом перерезал им горло. Также убийца расчленял тела убитых — их находили с вырезанными половыми органами, отрезанными грудями, руками и ушами. Обычно маньяк нападал на женщин, которые носили одежду красного цвета.
Поймать убийцу, которого сравнивали с британским Джеком Потрошителем и советским Андреем Чикатило, удалось только в 2016 году. Его задержали в собственном продуктовом магазине. При этом сначала родственники и друзья не верили, что Чэнъюн и был маньяком, наводившим ужас на Китай. Его описывали как тихого человека. Вместе с женой он вырастил двух сыновей.
Мужчина признал свою вину и заявил, что не будет подавать апелляцию, сообщает Xinhua. Приговор будет приведен в исполнение в ближайшее время.
Подсудимого признали виновным в убийстве 11 женщин и девочек. Самой младшей из жертв маньяка было всего 8 лет.
Свои преступления Чэнъюн совершал с 1988 по 2002 годы. Маньяк насиловал и грабил своих жертв, а потом перерезал им горло. Также убийца расчленял тела убитых — их находили с вырезанными половыми органами, отрезанными грудями, руками и ушами. Обычно маньяк нападал на женщин, которые носили одежду красного цвета.
Поймать убийцу, которого сравнивали с британским Джеком Потрошителем и советским Андреем Чикатило, удалось только в 2016 году. Его задержали в собственном продуктовом магазине. При этом сначала родственники и друзья не верили, что Чэнъюн и был маньяком, наводившим ужас на Китай. Его описывали как тихого человека. Вместе с женой он вырастил двух сыновей.
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