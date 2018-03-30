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    Видео с сексом россиян на пляже разозлило полицию Таиланда. порнография, Таиланд, туризм и путешествия, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВидео с сексом россиян на пляже разозлило полицию Таиланда

    Видео с сексом россиян на пляже разозлило полицию Таиланда

    3 комментария
    Видео с сексом россиян на пляже разозлило полицию Таиланда

    Видео с сексом россиян на пляже разозлило полицию Таиланда

    Видео с сексом россиян на пляже разозлило полицию Таиланда

      В черный список Таиланда внесли россиян, которые предавались любовным утехам на общественном пляже средь бела дня.

      Похождения туристов в Паттайе на камеру сняли очевидцы и опубликовали в Сети. Роликом тут же заинтересовались полицейские.

      Они провели проверку и отчитались: любовники уже покинули королевство. Но больше на территорию Таиланда их не пустят. Если же они попытаются вернуться, то будут арестованы.

      Претензии у правоохранителей есть и к тем, кто выложил видео в Интернет. Этих людей считают распространителями порнографии, за что также грозит наказание.

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