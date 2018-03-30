Видео с сексом россиян на пляже разозлило полицию Таиланда

В черный список Таиланда внесли россиян, которые предавались любовным утехам на общественном пляже средь бела дня.

Похождения туристов в Паттайе на камеру сняли очевидцы и опубликовали в Сети. Роликом тут же заинтересовались полицейские.



Они провели проверку и отчитались: любовники уже покинули королевство. Но больше на территорию Таиланда их не пустят. Если же они попытаются вернуться, то будут арестованы.



Претензии у правоохранителей есть и к тем, кто выложил видео в Интернет. Этих людей считают распространителями порнографии, за что также грозит наказание.