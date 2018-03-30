Систему пожаротушения в «Зимней вишне» могли отключить из-за нового бутика

Стало известно, почему система автоматического пожаротушения в торговом центре «Зимняя вишня» не была подключена к водопроводу. По некоторой информации, собственники помещений незадолго до трагедии решили освободить место для дополнительного бутика. И рабочие, по предварительным данным, якобы срезали трубу.
В деле о пожаре в «Зимней вишне» появились еще двое фигурантов. Утром в отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Также задержана Юлия Богданова — генеральный директор компании — собственника «Зимней вишни».
Как и предполагалось, круг подозреваемых в деле о пожаре в кемеровском торговом центре, который унес жизни 64 человек, стал шире. Юлию Богданову, гендиректора компании, задержали этой ночью. По версии следователей, именно она отвечала за соблюдение пожарной безопасности. Впрочем, неисправность системы, фиктивные акты проверок и замечания сотрудников, которые докладывали ей о регулярных сбоях в работе, не мешали бизнес-леди получать прибыль и сдавать в аренду помещения с вопиюшими нарушениями.
Так почему же в горящем здании не сработала тревога, системы дымоудаления и тушения? Сегодня появилась информация, которая, в случае подтверждения, сулит аресты многим должностным лицам и представителям надзорных органов. По некоторым данным, Богданова хотела открыть новый бутик для своей подруги, а места не хватало. Тогда хозяйка дала рабочим указание срезать трубу, подающую воду в разбрызгиватели и гидранты. Так это или нет, сейчас выясняют следователи.
Самовольная перепланировка произошла в 2017 году. А незадолго до трагедии, 19 марта, как уже точно известно, система пожаротушения торгового центра вышла из строя полностью. Богдановой снова доложили о проблеме. Но она якобы решила вопрос радикально: распорядилась отключить ее вовсе.
Человек, который «прикрывал» Богданову и, вероятно, с закрытыми глазами проводил проверки и подписывал бумаги, тоже задержан. В отношении начальника инспекции государственного строительного надзора области Тензилии Комковой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Подробнее — в репортаже НТВ.
Как и предполагалось, круг подозреваемых в деле о пожаре в кемеровском торговом центре, который унес жизни 64 человек, стал шире. Юлию Богданову, гендиректора компании, задержали этой ночью. По версии следователей, именно она отвечала за соблюдение пожарной безопасности. Впрочем, неисправность системы, фиктивные акты проверок и замечания сотрудников, которые докладывали ей о регулярных сбоях в работе, не мешали бизнес-леди получать прибыль и сдавать в аренду помещения с вопиюшими нарушениями.
Так почему же в горящем здании не сработала тревога, системы дымоудаления и тушения? Сегодня появилась информация, которая, в случае подтверждения, сулит аресты многим должностным лицам и представителям надзорных органов. По некоторым данным, Богданова хотела открыть новый бутик для своей подруги, а места не хватало. Тогда хозяйка дала рабочим указание срезать трубу, подающую воду в разбрызгиватели и гидранты. Так это или нет, сейчас выясняют следователи.
Самовольная перепланировка произошла в 2017 году. А незадолго до трагедии, 19 марта, как уже точно известно, система пожаротушения торгового центра вышла из строя полностью. Богдановой снова доложили о проблеме. Но она якобы решила вопрос радикально: распорядилась отключить ее вовсе.
Человек, который «прикрывал» Богданову и, вероятно, с закрытыми глазами проводил проверки и подписывал бумаги, тоже задержан. В отношении начальника инспекции государственного строительного надзора области Тензилии Комковой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Подробнее — в репортаже НТВ.
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