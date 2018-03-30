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    Чехия выдала США россиянина Евгения Никулина

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    Чехия выдала США россиянина Евгения Никулина

    Чехия выдала США россиянина Евгения Никулина

    Чехия выдала США россиянина Евгения Никулина

    Чешские власти приняли решение об экстрадиции россиянина Евгения Никулина, задержанного по обвинению в хакерских атаках.

    Как сообщают местные СМИ, россиянина решили экстрадировать в США. Высылка состоялась в четверг, 29 марта, вечером, передает ТАСС.

    Напомним, Евгений Никулин был задержан в Праге в октябре 2016 года. США обвинили россиянина в незаконном получении доступа к данным из соцсети LinkedIn и серверам фирм Dropbox и Formspring. При этом выдачи Никулина добивалась и России. Российские органы обвиняют его в краже 3450 долларов с электронного кошелька Webmoney.

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    Никулин же говорил, что он не считает себя виновным ни по одному из обвинений. А его адвокат рассказывал, что агенты ФБР пытались подкупить Никулина, чтобы он взял на себя вину за взлом серверов Демократической партии.

    Отметим, что ранее США были выданы несколько россиян, задержанных в Европе по обвинению в хакерстве. Так, Испания экстрадировала программистов Станислава Лисова и Петра Левашова, которым теперь может грозить срок в США.

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