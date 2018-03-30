За год выручка «Газпром-медиа» выросла на 5%

Холдинг «Газпром-медиа» объявил финансовые результаты за 2017 год. Компания закрыла его с операционной прибылью в 1 миллиард 300 миллионов рублей.

Выручка «Газпром-медиа» за год выросла на 5% и составила почти 86,5 миллиарда рублей. Как объяснили в компании, это произошло благодаря росту рекламных доходов на ее телеканалах.



Кроме того, увеличились и доходы от производства телесериалов, кино и дистрибуции тематических каналов.