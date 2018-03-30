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    За год выручка «Газпром-медиа» выросла на 5%. Газпром-медиа, компании, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗа год выручка «Газпром-медиа» выросла на 5%

    За год выручка «Газпром-медиа» выросла на 5%

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    За год выручка «Газпром-медиа» выросла на 5%

    За год выручка <nobr>«Газпром-медиа»</nobr> выросла на 5%

      Холдинг «Газпром-медиа» объявил финансовые результаты за 2017 год. Компания закрыла его с операционной прибылью в 1 миллиард 300 миллионов рублей.

      Выручка «Газпром-медиа» за год выросла на 5% и составила почти 86,5 миллиарда рублей. Как объяснили в компании, это произошло благодаря росту рекламных доходов на ее телеканалах.

      Кроме того, увеличились и доходы от производства телесериалов, кино и дистрибуции тематических каналов.

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