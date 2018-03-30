Российских футболистов оставили без кальяна, наркотиков и экзотического чая

РФС опубликовал антидопинговую памятку для российских футболистов.
Футболистам, в частности, напомнили о необходимости внимательно проверять все применяемые лекарственные средства, спортивное питание и БАДы, отметив, что каждый шестой препарат, продающийся в обычной аптеке, является запрещенным для атлетов.
Кроме того, в памятке говорится о запрете курить кальян, применять наркотики, употреблять экзотические чаи и средства для сгонки веса, которые часто содержат запрещенные диуретики и психостимуляторы, не указанные на этикетке. Также футболистам необходимо смотреть сертификаты на все мясо из Южной Америки и Китая. Дело в том, что оно может содержать запрещенный кленбутерол.
При этом в Twitter РФС подчеркивается, что за последние четыре года у российских футболистов ни разу не было ни одной положительной допинг-пробы.
Отметим, что разгорелся громкий скандал с кальяном и игроками сборной России разгорелся в 2016 году. Тогда футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев после провального чемпионата Европы закатили вечеринку с кальяном и шампанским в Монте-Карло.
Кроме того, в памятке говорится о запрете курить кальян, применять наркотики, употреблять экзотические чаи и средства для сгонки веса, которые часто содержат запрещенные диуретики и психостимуляторы, не указанные на этикетке. Также футболистам необходимо смотреть сертификаты на все мясо из Южной Америки и Китая. Дело в том, что оно может содержать запрещенный кленбутерол.
При этом в Twitter РФС подчеркивается, что за последние четыре года у российских футболистов ни разу не было ни одной положительной допинг-пробы.
Отметим, что разгорелся громкий скандал с кальяном и игроками сборной России разгорелся в 2016 году. Тогда футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев после провального чемпионата Европы закатили вечеринку с кальяном и шампанским в Монте-Карло.
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