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    Российских футболистов оставили без кальяна, наркотиков и экзотического чая

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    Российских футболистов оставили без кальяна, наркотиков и экзотического чая

    Российских футболистов оставили без кальяна, наркотиков и экзотического чая

    РФС опубликовал антидопинговую памятку для российских футболистов.

    Футболистам, в частности, напомнили о необходимости внимательно проверять все применяемые лекарственные средства, спортивное питание и БАДы, отметив, что каждый шестой препарат, продающийся в обычной аптеке, является запрещенным для атлетов.

    Кроме того, в памятке говорится о запрете курить кальян, применять наркотики, употреблять экзотические чаи и средства для сгонки веса, которые часто содержат запрещенные диуретики и психостимуляторы, не указанные на этикетке. Также футболистам необходимо смотреть сертификаты на все мясо из Южной Америки и Китая. Дело в том, что оно может содержать запрещенный кленбутерол.

    При этом в Twitter РФС подчеркивается, что за последние четыре года у российских футболистов ни разу не было ни одной положительной допинг-пробы.

    Отметим, что разгорелся громкий скандал с кальяном и игроками сборной России разгорелся в 2016 году. Тогда футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев после провального чемпионата Европы закатили вечеринку с кальяном и шампанским в Монте-Карло.

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