Женщина и ребенок нашли на пляже корабль XVIII века: фото

На одном из пляжей в штате Флорида нашли обломки старинного корабля.
На настоящий артефакт наткнулись Джулия Тернер и ее 8-летний сын. Во время прогулки по пляжу они увидели конструкции, которые сначала приняли за часть забора. Однако, подойдя поближе, они поняли, что нашли обломки старинного корабля.
Эксперты же выясняли, что на берег вымыло часть судна XVIII века. При этом подчеркивается, что подобные находки делают чрезвычайно редко.
Как сообщает Fox News, исследовали сделали фотографии и внимательно изучили обломки, чтобы позднее изготовить 3D-модель корабля.
Эксперты же выясняли, что на берег вымыло часть судна XVIII века. При этом подчеркивается, что подобные находки делают чрезвычайно редко.
Как сообщает Fox News, исследовали сделали фотографии и внимательно изучили обломки, чтобы позднее изготовить 3D-модель корабля.
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