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    Мэр Владивостока объявил город резиденцией бога Нептуна

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    Мэр Владивостока объявил город резиденцией бога Нептуна

    Мэр Владивостока объявил город резиденцией бога Нептуна

    Мэр Владивостока Виталий Веркеенко намерен создать в городе резиденцию морского бога Нептуна. Глава города поручил правовому управлению подать соответствующую заявку в Роспатент

    Мэр Владивостока заявил, что открытая в городе резиденция бога Нептуна станет еще одной точкой притяжения туристов.

    Виталий Веркеенко, мэр Владивостока: «В городе у моря, который собирается стать туристическим центром, значимым не только для России, но и всех стран юго-восточной Азии, должен быть такой миф. Есть резиденция Санта-Клауса, а резиденции Нептуна нет, причем ее и нигде в мире нет. Но должен же он где-то жить, и жить он будет во Владивостоке. Поэтому я уже дал задачу правовому управлению, и бренд „Владивосток — резиденция Нептуна“ скоро должен быть зарегистрирован».

    Кроме того, в городе, возможно появится статуя Нептуна с трезубцем — вместо планируемой ранее статуи Христа-спасителя.

    Виталий Веркеенко: «Во Владивостоке все для этого есть: парк с большим барельефом Нептуна, с его участием проходит ежегодно День военно-морского флота. Сейчас, кстати, некоторые предлагают поставить на острове Скрыплева статую Христа-спасителя. И хотя идея не плохая, но он никак особенно не соотносится с философией и местом, где расположен Владивосток. А вот поставить там Нептуна с трезубцем, чтобы он „защищал“ город — совсем другое дело».

    Веркеенко отметил, что туркомпании города поддержали его идеи.

    В 2017 году Приморский край посетили порядка 640 тысяч иностранцев, при этом практически вдвое вырос турпоток из Японии и Республики Кореи, передает ТАСС.

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