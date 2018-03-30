Полет в туалете: в США пассажиров самолета Delta Air укачало в воздухе

Пассажирский самолет компании Delta Air в аэропорту американского города
Сан-Хосе (Калифорния) встречали врачи и автомобили пожарной службы. Сразу несколько человек во время полета почувствовали себя плохо.
Как передает телеканал ABC7, массовое недомогание почувствовали пассажиры лайнера, который выполнял рейс из Миннеаполиса. Люди рассказали, что из-за постоянных нырков вверх и вниз полет напоминал движение корабля в штормовом море.
Молодая женщина в воздухе так страдала от качки, что провела в туалете не менее часа, а затем в проходе стояла на коленях, так как была не в силах подняться. Наблюдая за тем, как болезненно переносят полет пассажиры, соседи по салону тоже почувствовали себя плохо. Врачи оказали им помощь в аэропорту, госпитализация никому не потребовалась.
Молодая женщина в воздухе так страдала от качки, что провела в туалете не менее часа, а затем в проходе стояла на коленях, так как была не в силах подняться. Наблюдая за тем, как болезненно переносят полет пассажиры, соседи по салону тоже почувствовали себя плохо. Врачи оказали им помощь в аэропорту, госпитализация никому не потребовалась.
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