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    «Бойтесь, топ-модели»: победительницы конкурса «Мисс супермодель» рассказали о своих планах. Белоруссия, Индия, конкурсы красоты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Бойтесь, топ-модели»: победительницы конкурса «Мисс супермодель» рассказали о своих планах

    «Бойтесь, топ-модели»: победительницы конкурса «Мисс супермодель» рассказали о своих планах

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    «Бойтесь, <nobr>топ-модели»</nobr>: победительницы конкурса «Мисс супермодель» рассказали о своих планах

    «Бойтесь, топ-модели»: победительницы конкурса «Мисс супермодель» рассказали о своих планах

    «Бойтесь, <nobr>топ-модели»</nobr>: победительницы конкурса «Мисс супермодель» рассказали о своих планах

      Как две российские девушки победили во всемирном конкурсе «Мисс супермодель мира»? И какие планы на будущее строят победительницы?

      В финале международного конкурса «Мисс супермодель мира», проводившемся в Индии, победила живущая в Перми представительница Белоруссии Александра Ляшкова. А титул первой вице-мисс получила студентка из Челябинска Екатерина Евдокимова. Александра Ляшкова рассказала, почему в конкурсе она выступала за Белоруссию.

      Александр Ляшкова, мисс супермодель мира — 2018: «Дело в том, что моя прабабушка жила в Белоруссии, и я неоднократно там бывала. Место от России уже было занято, Екатерина из Челябинска представляла Россию, и мы решили, что я буду представлять Белоруссию. Я знаю культуру Белоруссии и могу достойно представить эту страну»

      Екатерина Евдокимова, первая вице-мисс Супермодель мира — 2018: «Мы с Сашей познакомились в прошлом году. И в этом году стали настоящими подругами на конкурсе в Индии, получили много положительных эмоций. Я очень рада за Сашу».

      Девушки также рассказали о дальнейших планах и ответили на вопрос журналистов, стоит ли мировым звездам фэшн-бизнеса теперь опасаться за свои контракты.

      Александра Ляшкова: «Да, „бойтесь меня, топ-модели мира“. Но на самом деле у меня другие приоритеты в жизни».

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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