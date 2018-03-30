На матче ЧЕ по регби вместо российского включили гимн СССР: видео

Российские регбисты не растерялись, услышав перед матчем чемпионата Европы гимн СССР: сначала с удовольствием подпели, затем разгромили немецкую сборную.
Сборная России по регби с разгромным счетом выиграла матч европейского первенства в Кёльне после прослушивания советского гимна, который организаторы турнира по ошибке запустили вместо гимна РФ.
Сам матч состоялся еще 18 марта, но видеозаписи, зафиксировавшие ошибку организаторов матча, появились в Сети только теперь. На кадрах видеозаписи заметно, что часть игроков стала подпевать, используя слова современного гимна России. Другие с улыбкой вспомнили слова гимна СССР.
Не известно, повлияло ли исполнение советского гимна перед матчем на российских спортсменов, однако они продемонстрировали блестящую игру. Уже после первой половины встречи преимущество российской сборной было одиннадцатикратным — 33:3. Завершился же матч полным разгромом команды Германии со счетом 57:3, пишет РИА Новости.
По итогам турнира сборная России заняла четвертое место. Победителем ЧЕ по регби стала сборная Грузии.
Сам матч состоялся еще 18 марта, но видеозаписи, зафиксировавшие ошибку организаторов матча, появились в Сети только теперь. На кадрах видеозаписи заметно, что часть игроков стала подпевать, используя слова современного гимна России. Другие с улыбкой вспомнили слова гимна СССР.
Не известно, повлияло ли исполнение советского гимна перед матчем на российских спортсменов, однако они продемонстрировали блестящую игру. Уже после первой половины встречи преимущество российской сборной было одиннадцатикратным — 33:3. Завершился же матч полным разгромом команды Германии со счетом 57:3, пишет РИА Новости.
По итогам турнира сборная России заняла четвертое место. Победителем ЧЕ по регби стала сборная Грузии.
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