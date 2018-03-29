Хет-трик Кузьменко принес победу ЦСКА в первом матче серии полуфинала Кубка Гагарина

Московский ЦСКА обыграл хоккеистов петербургского СКА в овертайме в первом матче полуфинала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Первый полуфинальный матч Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА, проходивший в Петербурге, закончился победой армейцев со счетом 5:4. Решающую шайбу московские армейцы забили в овертайме.
За СКА шайбы забросили Павел Дацюк (7-я минута), Николай Прохоркин (26), Никита Гусев (33), Сергей Плотников (51). В составе армейцев отличились Михаил Григоренко (21), Андрей Кузьменко (26, 50), Александр Попов (29). Победный гол на 7-й минуте овертайма забросил Кузьменко, оформивший первый хет-трик в карьере.
Счет в серии до четырех побед стал 1–0 в пользу ЦСКА. Следующий матч финала Западной конференции КХЛ состоится 31 марта в Петербурге, напоминает «Интерфакс».
За СКА шайбы забросили Павел Дацюк (7-я минута), Николай Прохоркин (26), Никита Гусев (33), Сергей Плотников (51). В составе армейцев отличились Михаил Григоренко (21), Андрей Кузьменко (26, 50), Александр Попов (29). Победный гол на 7-й минуте овертайма забросил Кузьменко, оформивший первый хет-трик в карьере.
Счет в серии до четырех побед стал 1–0 в пользу ЦСКА. Следующий матч финала Западной конференции КХЛ состоится 31 марта в Петербурге, напоминает «Интерфакс».
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