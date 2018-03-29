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    В семействе коренных петербургских гиббонов родился третий малыш. Санкт-Петербург, животные, зоопарки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ семействе коренных петербургских гиббонов родился третий малыш

    В семействе коренных петербургских гиббонов родился третий малыш

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    • Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка
    В семействе коренных петербургских гиббонов родился третий малыш

    В семействе коренных петербургских гиббонов родился третий малыш

    В семействе коренных петербургских гиббонов родился третий малыш
    • Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка

      • В Ленинградском зоопарке появился на свет белорукий гиббон.

      Сегодня в Ленинградском зоопарке показали, как самка Габина кормит малыша. Это первое появление на большой свет маленького белорукого примата. Впрочем, сотрудники зверинца отмечают, что мама-гибон пока не подпускает никого к детенышу и пытается скрыть его от посторонних глаз, поэтому пока не удается определить пол.

      Это уже не первое потомство пары обезьян Персея и Габины. До этого у них рождались исключительно мальчики — Орфей и Тесей. Как только станет понятен пол этого детеныша, в зоопарке устроят конкурс на имя гиббона-петербуржца.

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