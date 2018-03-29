В семействе коренных петербургских гиббонов родился третий малыш

В Ленинградском зоопарке появился на свет белорукий гиббон.

Сегодня в Ленинградском зоопарке показали, как самка Габина кормит малыша. Это первое появление на большой свет маленького белорукого примата. Впрочем, сотрудники зверинца отмечают, что мама-гибон пока не подпускает никого к детенышу и пытается скрыть его от посторонних глаз, поэтому пока не удается определить пол.



Это уже не первое потомство пары обезьян Персея и Габины. До этого у них рождались исключительно мальчики — Орфей и Тесей. Как только станет понятен пол этого детеныша, в зоопарке устроят конкурс на имя гиббона-петербуржца.